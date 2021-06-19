İzmir içinde yolcu varken çarpışan 2 minibüs alev alev böyle yandı! Korku dolu anlar kamerada...

İzmir'in Bornova ilçesinde, iki şehiriçi yolcu minibüsünün karıştığı kazada, alev alan minibüsler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Kazada 4'ü yolcu 6 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi 7056 sokakta meydana geldi. İddiaya göre B.D. yönetimindeki 35 M 9330 plakalı Gültepe-Pınarbaşı hatlı minibüsle, T.K yönetimindeki 35 M 8841 plakalı Pınarbaşı-Eskiçamlık hatlı minibüs sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüsün birinde yangın çıkarken, alevler diğer minibüse de sıçradı. Yanan minibüsteki bazı yolcular, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Bazıları ise çevredeki vatandaşların çabasıyla tahliye edildi. Kaza sonrasında bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada minibüs şoförleri B.D. ve T.K.'nın yanı sıra yolcular H.M., Suriye uyruklu Y.M., M.L. ve M.H.H. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Öte yandan kazada yanan minibüslerin yandığı anlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Araçlardaki yangın yakındaki elektrik direklerine de zarar verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.