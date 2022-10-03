İzmir Kemeraltı Çarşısı’nda kuyumcu soygunu | Video

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İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki bir kuyumcunun kepenk ve camını kırarak içeriye giren kişi veya kişiler bir miktar kolye ile yaklaşık 15 adet saati alıp kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, iş yerinde ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekiplerin araştırmalarını titizlikle sürdüğü öğrenildi.