Video Yaşam İzmir Körfezi'nde su seviyesi 80 santimetre düştü, deniz ulaşımı aksadı | Video
İzmir Körfezi'nde su seviyesi 80 santimetre düştü, deniz ulaşımı aksadı | Video

İzmir Körfezi'nde su seviyesi 80 santimetre düştü, deniz ulaşımı aksadı | Video

30.03.2022 | 12:39

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rize’deki heyelanda meydana gelen hasarın boyutu böyle görüntülendi | Video 02:34
Rize'deki heyelanda meydana gelen hasarın boyutu böyle görüntülendi | Video 30.03.2022 | 13:23
Emekli ve yaşlı vatandaşlara tefeci tuzağı! Kadının başına silah dayayıp 2,2 milyonluk senet imzalattılar 02:22
Emekli ve yaşlı vatandaşlara tefeci tuzağı! Kadının başına silah dayayıp 2,2 milyonluk senet imzalattılar 30.03.2022 | 13:40
Karavana çevrilen yolcu otobüsünün içi kamerada... Türkiye turuna çıktı! 04:43
Karavana çevrilen yolcu otobüsünün içi kamerada... Türkiye turuna çıktı! 30.03.2022 | 13:28
Araba çalmaya çalıştı, mahalleli döverek öldürdü | Video 00:14
Araba çalmaya çalıştı, mahalleli döverek öldürdü | Video 30.03.2022 | 13:14
İstanbul ve Bursa’da FETÖ operasyonu | Video 00:12
İstanbul ve Bursa'da FETÖ operasyonu | Video 30.03.2022 | 13:13
Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 8 şüpheli gözaltında | Video 00:50
Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 8 şüpheli gözaltında | Video 30.03.2022 | 12:54
İzmir Körfezi’nde su seviyesi 80 santimetre düştü, deniz ulaşımı aksadı | Video 06:21
İzmir Körfezi'nde su seviyesi 80 santimetre düştü, deniz ulaşımı aksadı | Video 30.03.2022 | 12:39
İzmir Körfezi’ndeki endişelendiren görüntünün sebebi belli oldu! 06:21
İzmir Körfezi'ndeki endişelendiren görüntünün sebebi belli oldu! 30.03.2022 | 12:23
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! Küvette ’MET’ imal ederken suçüstü yakalandılar | Video 02:13
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Küvette 'MET' imal ederken suçüstü yakalandılar | Video 30.03.2022 | 10:55
Tekme ve yumruklu kavga kamerada! Önce darp etti sonra montunu çaldı | Video 01:45
Tekme ve yumruklu kavga kamerada! Önce darp etti sonra montunu çaldı | Video 30.03.2022 | 10:33
Bursa’da karayolunda tırın kaza anı kamerada | Video 01:10
Bursa'da karayolunda tırın kaza anı kamerada | Video 30.03.2022 | 10:33
Kadını tekme ve yumrukla herkesin içinde böyle dövdü | Video 00:20
Kadını tekme ve yumrukla herkesin içinde böyle dövdü | Video 30.03.2022 | 10:33
Kaçak anne Hiroko Nagai’nin yargılanmasına başlandı! Çaresiz baba: Kızımı kaçırdılar | Video 00:42
Kaçak anne Hiroko Nagai’nin yargılanmasına başlandı! Çaresiz baba: "Kızımı kaçırdılar" | Video 30.03.2022 | 10:26
AVM’de diş temizliği tartışması | Video 00:37
AVM'de diş temizliği tartışması | Video 30.03.2022 | 10:19
Kırşehir’de kaybolan Hasan ve Şeyma’yı ölüme böyle götürmüşler | Video 05:59
Kırşehir'de kaybolan Hasan ve Şeyma'yı ölüme böyle götürmüşler | Video 30.03.2022 | 10:06
Husumetli olduğu kişilerle önce tartıştı sonra silahla ateş açtı: O anlar kamerada | Video 03:09
Husumetli olduğu kişilerle önce tartıştı sonra silahla ateş açtı: O anlar kamerada | Video 30.03.2022 | 10:06
Oto galeride 2 buçuk milyon tl’lik soygun kamerada | Video 03:40
Oto galeride 2 buçuk milyon tl’lik soygun kamerada | Video 30.03.2022 | 09:40
Edirne’de akıl almaz olay! İstediği sigarayı bulamayınca büfe sahibini bıçakladı | Video 02:21
Edirne'de akıl almaz olay! İstediği sigarayı bulamayınca büfe sahibini bıçakladı | Video 30.03.2022 | 09:40
Müge Anlı SON BÖLÜM 30 Mart Çarşamba tamamı kesintisiz izle! 12:04
Müge Anlı SON BÖLÜM 30 Mart Çarşamba tamamı kesintisiz izle! 30.03.2022 | 13:10
İstanbul’da iğrenç olay! Sipariş götüren kurye apartmanın merdiven boşluğuna idrarını yaptı | Video 00:36
İstanbul'da iğrenç olay! Sipariş götüren kurye apartmanın merdiven boşluğuna idrarını yaptı | Video 30.03.2022 | 09:32

İzmir Körfezi'nde deniz suyu seviyesinin yaklaşık 80 santimetre düşmesinin ardından deniz ulaşımı aksarken, konuyla ilgili açıklama yapan İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, çekilmenin nedeninin kuzey rüzgarları olduğunu söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir Körfezi'nde deniz seviyesi yaklaşık 80 santimetre çekilirken, su seviyesinin düşmesi nedeniyle deniz ulaşımı aksadı. Tarihi Pasaport İskelesi geçici olarak kapatılırken, İZELMAN tarafından yapılan açıklamada, su seviyesinin düşmesi nedeniyle gemilerin yolcu tahliyesinde sıkıntı yaşandığı bildirildi. Körfezdeki su seviyesinin düşmesiyle ilgili İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, çekilmeni her sene Şubat ve Mart aylarında yaşandığını, bu sene geçmiş yıllara göre kuzey rüzgarlarının çok uzun süre estiğini ve çekilmenin daha ciddi seviyelere geldiğini bildirdi.

ÇEKİLMENİN NEDENİ KUZEY RÜZGARLARI
İzmir Körfezi'ndeki su seviyesinin yaklaşık 80 santimetre olduğunu söyleyen "Denizdeki çekilmenin ana nedeni kuzey rüzgarları. Mart ayında kuzey rüzgarları çok sert esti ve bu da Mart ayının çok soğuk geçmesine neden oldu. Bu çekilme bir tek bizim buraya özgü değil. Marmara'dan Marmaris'e kadar olan tüm bölgelerde bu çekilme var. Bir de gel-git etkisi var tabi ama bu çok etkili değil. Kuzey rüzgarları esince rüzgar bu suları alıp Afrika'ya doğru şişirir. Bu nedenle bizim bölgemizdeki su seviyesi düşer. Geçen sene de oldu bu ama bu yıl biraz daha sert gösterdi kendisini. Bu da kuzey rüzgarların çok uzun süre esmesi ile alakalı. Lodos esince tekrar seviye eski haline dönecektir. Yaklaşık bir 80 santimetrelik çekilme mevcut. Çok ciddi bir çekilme diyebiliriz. Normalde geçtiğimiz senelerde bu rakam 50 60 santimetredir ama bu sene daha alt seviyelerde" açıklamasında bulundu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA