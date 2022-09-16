İzmir merkezli 10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 19 kişi hakkında gözaltı kararı | Video
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İzmir merkezli 10 ilde, 121 kişiyi yaklaşık 1 milyon 800 bin lira dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 19 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'de 9, ülke genelinde ise 121 kişiyi dolandırıp yaklaşık 1 milyon 800 bin lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 19 şüpheliye yönelik İzmir'in yanı sıra Adana, Antalya, Batman, Gaziantep, Hatay, Manisa, Mersin, Trabzon ve Van illerinde eş zamanlı operasyon başlattı. Şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.