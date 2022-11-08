Video Yaşam İzmir merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 19 şüpheli yakalandı | Video
İzmir merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 19 şüpheli yakalandı | Video

İzmir merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 19 şüpheli yakalandı | Video

08.11.2022 | 11:17

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Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının asker ve sivil şahıs unsurlarına yönelik soruşturmada, İzmir merkezli 13 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 19’u yakalandı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu, kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 5'i Kara Kuvvetleri, 8'i Hava Kuvvetleri ve 1'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup olan 4'ü muvazzaf 14 asker, 13'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi ve 1'i ihraç polis memuru olmak üzere toplamda 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Kararın ardından İzmir merkezli 13 ilde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonlarda gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 19'u yakalandı. Operasyona ilişkin firari durumda bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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