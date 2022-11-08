İzmir merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 19 şüpheli yakalandı | Video

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Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının asker ve sivil şahıs unsurlarına yönelik soruşturmada, İzmir merkezli 13 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 19’u yakalandı.
Düzenlenen operasyonlarda gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 19'u yakalandı. Operasyona ilişkin firari durumda bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.