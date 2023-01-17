İzmir merkezli 18 ilde sahte engelli raporu hazırlayan örgüte operasyon | Video
İzmir merkezli 18 ilde sahte engelli raporu düzenleyen ve aralarında hastane çalışanları, doktor, devlet memuru, organizatör, sahte rapor sahiplerinin de olduğu 380 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.
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