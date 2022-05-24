İzmir merkezli 26 ildeki FETÖ operasyonunda 44 kişi gözaltına alındı | Video

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İzmir merkezli 26 ildeki, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 60 şüpheliden 44’u yakalandı.
44 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İzmir merkezli 26 ilde başlatılan operasyonda 60 şüpheliden 44'ü yakalandı. Operasyona ilişkin firari şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.