Video Yaşam İzmir merkezli 3 ilde 'naylon fatura' ve 'dolandırıcılık' operasyonu: 21 gözaltı | Video
İzmir merkezli 3 ilde 'naylon fatura' ve 'dolandırıcılık' operasyonu: 21 gözaltı | Video

İzmir merkezli 3 ilde 'naylon fatura' ve 'dolandırıcılık' operasyonu: 21 gözaltı | Video

22.12.2023 | 15:56

İZMİR merkezli 3 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İzmir Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında; kaza sigorta tazminatını hileli yollarla elde ettikleri tespit edilen 12, paravan şirketler aracılığı ile naylon fatura düzenleyerek bu faturaları piyasaya para karşılığı sürdükleri belirlenen 12 olmak üzere toplam 24 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli, Aydın ve Manisa'da toplam 19 ikamet ve 10 iş yerinde vergi denetim memurlarının da katılımıyla düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 2 tüfek, 7 fişek, 2 senet, 2 milyon lira değerinde fatura, 6 fiş koçanı (300 yaprak), 2 farklı firmalara ait pos cihazı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, 3 firari şüpheliyi yakalamak için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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