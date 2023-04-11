İzmir merkezli 4 ilde uyuşturucu tacirlerine şafak baskını kamerada | Video 11.04.2023 | 13:05 İzmir polisi tarafından uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik İzmir merkezli 4 ilde şafak baskını yapıldı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 54 adreste yapılan eş zamanlı baskında gözaltına alınan şüphelilerden 35'i tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik takiplerini sürdürdü. Sürdürülen teknik takipli saha ve analiz çalışmaları sonrası düğmeye basan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ödemiş ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Menemen ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. İzmir, İstanbul, Diyarbakır ve Mardin illerinde olmak üzere 54 adreste gerçekleştirilen, özel harekat polislerinin de destek sağladığı eş zamanlı operasyonda 4 kilo 67 gram esrar, 196 gram metamfetamin, 5 bin 805 adet yeşil ve kırmızı reçeteye tabi sentetik ecza maddesi, 7 gram eroin, 44 gram kokain, 8 tabanca, 1 tüfek, bir miktar tabanca fişeği ve 8 adet şarjör ile 5 adet sikke ve suçtan elde edilen 81 bin 115 TL ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan 50 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 35'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla, 3 şüpheli de savcılık tarafından serbest bırakıldı.