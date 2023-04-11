İzmir merkezli 4 ilde uyuşturucu tacirlerine şafak baskını kamerada | Video
İzmir polisi tarafından uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik İzmir merkezli 4 ilde şafak baskını yapıldı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 54 adreste yapılan eş zamanlı baskında gözaltına alınan şüphelilerden 35'i tutuklandı.
35 TUTUKLAMA
Olayla ilgili gözaltına alınan 50 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 35'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla, 3 şüpheli de savcılık tarafından serbest bırakıldı.
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