Video Yaşam İzmir merkezli 4 ilde uyuşturucu tacirlerine şafak baskını kamerada | Video
İzmir merkezli 4 ilde uyuşturucu tacirlerine şafak baskını kamerada | Video

İzmir merkezli 4 ilde uyuşturucu tacirlerine şafak baskını kamerada | Video

11.04.2023 | 13:05

İzmir polisi tarafından uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik İzmir merkezli 4 ilde şafak baskını yapıldı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 54 adreste yapılan eş zamanlı baskında gözaltına alınan şüphelilerden 35'i tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik takiplerini sürdürdü. Sürdürülen teknik takipli saha ve analiz çalışmaları sonrası düğmeye basan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ödemiş ilçe Emniyet Müdürlüğü ve Menemen ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. İzmir, İstanbul, Diyarbakır ve Mardin illerinde olmak üzere 54 adreste gerçekleştirilen, özel harekat polislerinin de destek sağladığı eş zamanlı operasyonda 4 kilo 67 gram esrar, 196 gram metamfetamin, 5 bin 805 adet yeşil ve kırmızı reçeteye tabi sentetik ecza maddesi, 7 gram eroin, 44 gram kokain, 8 tabanca, 1 tüfek, bir miktar tabanca fişeği ve 8 adet şarjör ile 5 adet sikke ve suçtan elde edilen 81 bin 115 TL ele geçirildi.

35 TUTUKLAMA
Olayla ilgili gözaltına alınan 50 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 35'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla, 3 şüpheli de savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Otomobil, kavşakta dönüş yapan tıra ok gibi saplandı: 3 yaralı | Video 01:27
Otomobil, kavşakta dönüş yapan tıra ok gibi saplandı: 3 yaralı | Video 11.04.2023 | 13:52
Erzurum’da kurt dehşeti! Saldırıya uğrayan 5 kişi yaralandı | Video 04:58
Erzurum’da kurt dehşeti! Saldırıya uğrayan 5 kişi yaralandı | Video 11.04.2023 | 13:15
’Çöp atma’ tartışmasında polisi öldüren baba ve 1 oğlu tutuklandı | Video 04:32
'Çöp atma' tartışmasında polisi öldüren baba ve 1 oğlu tutuklandı | Video 11.04.2023 | 13:06
Beyoğlu’nda kadınlara tacizi engelleyenlere silahla saldıran 2 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı | Video 03:41
Beyoğlu'nda kadınlara tacizi engelleyenlere silahla saldıran 2 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı | Video 11.04.2023 | 13:10
İzmir merkezli 4 ilde uyuşturucu tacirlerine şafak baskını kamerada | Video 02:21
İzmir merkezli 4 ilde uyuşturucu tacirlerine şafak baskını kamerada | Video 11.04.2023 | 13:05
Şişli’de 73 yaşındaki adama çarparak ölümüne neden olan İETT şoförüne 1 yıl 8 ay hapis cezası | Video 00:31
Şişli'de 73 yaşındaki adama çarparak ölümüne neden olan İETT şoförüne 1 yıl 8 ay hapis cezası | Video 11.04.2023 | 12:53
İstanbul’da 4 evi soyan hırsızlar yakalandı | Video 00:46
İstanbul'da 4 evi soyan hırsızlar yakalandı | Video 11.04.2023 | 12:53
Kaza geçirdi, resmiyette ölü olduğu ortaya çıktı! | Video 03:09
Kaza geçirdi, resmiyette ölü olduğu ortaya çıktı! | Video 11.04.2023 | 12:41
Minibüsün kanala uçtuğu kaza kamerada | Video 01:10
Minibüsün kanala uçtuğu kaza kamerada | Video 11.04.2023 | 12:37
Camiden hırsızlık yapıp kaçtı… Kameralardan tespit edip yakaladılar | Video 00:29
Camiden hırsızlık yapıp kaçtı… Kameralardan tespit edip yakaladılar | Video 11.04.2023 | 11:50
Sağanak yağış sonrası iş yerlerini su bastı, yollar zarar gördü | Video 01:36
Sağanak yağış sonrası iş yerlerini su bastı, yollar zarar gördü | Video 11.04.2023 | 11:51
Sultangazi’de ilginç hırsızlık kamerada: Tespih sallayarak nöbet tuttu | Video 00:58
Sultangazi'de ilginç hırsızlık kamerada: Tespih sallayarak nöbet tuttu | Video 11.04.2023 | 11:49
Depremlerden etkilenmeyen hastanede: 65 günde 700 bebek dünyaya geldi | Video 02:51
Depremlerden etkilenmeyen hastanede: 65 günde 700 bebek dünyaya geldi | Video 11.04.2023 | 11:49
Kapıkule’de 3 milyon 750 bin TL değerinde kaçak bilgisayar ele geçirildi | Video 02:28
Kapıkule'de 3 milyon 750 bin TL değerinde kaçak bilgisayar ele geçirildi | Video 11.04.2023 | 11:51
’Kan davası’ cinayetinde 5 ağırlaştırılmış müebbet talebi | Video 02:57
'Kan davası' cinayetinde 5 ağırlaştırılmış müebbet talebi | Video 11.04.2023 | 11:20
Esenyurt’ta kuyumcu dükkanı soygunu: 4 kilo altın çaldılar | Video 05:15
Esenyurt'ta kuyumcu dükkanı soygunu: 4 kilo altın çaldılar | Video 11.04.2023 | 11:16
Depremzede Dilek: Enkaz altındaki 7 saati hiç unutmayacağız | Video 05:05
Depremzede Dilek: "Enkaz altındaki 7 saati hiç unutmayacağız" | Video 11.04.2023 | 11:00
Yolcusuz otobüsten 100 kilo esrar çıktı | Video 01:40
Yolcusuz otobüsten 100 kilo esrar çıktı | Video 11.04.2023 | 11:13
Mersin’de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video 01:24
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video 11.04.2023 | 11:20
Depremde 15 kilometre koştu, annesini kurtaramadı, babası da hastanede vefat etti | Video 04:04
Depremde 15 kilometre koştu, annesini kurtaramadı, babası da hastanede vefat etti | Video 11.04.2023 | 11:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA