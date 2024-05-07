İzmir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı | Video
Terör örgütü FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına, İzmir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere jandarma birimlerine sevk edilirken, 1'i yurt dışında olduğu öğrenilen 2 firari şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdüğü bildirildi.
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