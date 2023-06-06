İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu | Video
İzmir merkezli 9 ilde yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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