Video Yaşam İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu | Video
İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu | Video

İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu | Video

06.06.2023 | 10:03

İzmir merkezli 9 ilde yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün askeri ve sivil yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

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