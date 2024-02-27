Video Yaşam İzmir merkezli 9 ilde terör operasyonu: 21 gözaltı | Video
İzmir merkezli 9 ilde terör operasyonu: 21 gözaltı | Video

İzmir merkezli 9 ilde terör operasyonu: 21 gözaltı | Video

27.02.2024 | 09:22

İzmir merkezli 9 ilde, terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik operasyonlarda 21 şüpheli yakalandı. Firari olan 9 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı desteğiyle; terörizmin finansmanının önlenmesine dair kanuna muhalefet (DHKP/C-MLKP) olaylarına yönelik, İzmir merkezli 9 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. Ekiplerce, 30 hedef şahıstan 21'i yakalanarak gözaltına alındı. Firari 9 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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