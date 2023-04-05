Video Yaşam İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 22 gözaltı | Video
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 22 gözaltı | Video

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 22 gözaltı | Video

05.04.2023 | 09:29

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının asker ve sivil şahıs unsurlarına yönelik soruşturmada, İzmir merkezli 10 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 22’si yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY sözde TSK yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik yürütülen soruşturma (planlı operasyonlar dizisinin 30. aşaması) çerçevesinde; Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Kara, Hava, Deniz Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile sağlanan koordinasyon ve veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen, başta Yargıtay 16. Ceza Dairesinin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller de bulunan 5'i Hava Kuvvetleri, 4'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 4'ü muvazzaf 9 asker şahıs, 16'sı darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 25 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Ayrıca gözaltı kararı verilen şüphelilerin 2'si Üsteğmen, 7'si Astsubay rütbesinde olduğu öğrenildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliyi yakalamak için İzmir merkezli 10 ilde eş zamanlı düğmeye bastı.

22 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 25 şüpheliden 22'si yakalanarak gözaltına alınırken, yurt dışında bulunan 2 şahıs hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Firari olan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Samsun’da araç gölete uçtu: 2 ölü | Video 03:18
Samsun'da araç gölete uçtu: 2 ölü | Video 05.04.2023 | 09:32
Çorlu’da müezzin darp edildi | Video 00:30
Çorlu'da müezzin darp edildi | Video 05.04.2023 | 09:29
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 22 gözaltı | Video 00:26
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 22 gözaltı | Video 05.04.2023 | 09:29
Kuzey Marmara’da kaza: Yol ayrımı tabelasına çarpan tırın sürücüsü yaralandı | Video 02:10
Kuzey Marmara’da kaza: Yol ayrımı tabelasına çarpan tırın sürücüsü yaralandı | Video 05.04.2023 | 08:23
Mersin’de asayiş operasyonu: 27 adreste arama yapılıyor | Video 03:33
Mersin'de asayiş operasyonu: 27 adreste arama yapılıyor | Video 05.04.2023 | 08:23
Sındırgı’da traktör kazası: 1 ölü | Video 00:42
Sındırgı’da traktör kazası: 1 ölü | Video 05.04.2023 | 08:23
Mersin’de asayiş operasyonu: 4 gözaltı | Video 01:09
Mersin'de asayiş operasyonu: 4 gözaltı | Video 05.04.2023 | 08:22
Aksaray’da İETT otobüsü tramvaya çarptı | Video 02:19
Aksaray'da İETT otobüsü tramvaya çarptı | Video 04.04.2023 | 16:37
Malatya’da yolcu otobüsünde 51 kilo skunk ele geçirildi | Video 00:59
Malatya'da yolcu otobüsünde 51 kilo skunk ele geçirildi | Video 04.04.2023 | 16:36
Kız isteme olayında 2 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 8 kişi adliyeye sevk edildi | Video 03:37
Kız isteme olayında 2 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 8 kişi adliyeye sevk edildi | Video 04.04.2023 | 16:13
Beylikdüzü’nde panelvan otomobilin üzerine devrildi | Video 02:36
Beylikdüzü'nde panelvan otomobilin üzerine devrildi | Video 04.04.2023 | 16:06
Kalenin seyir terasından düşen tıp öğrencisi, toprağa verildi | Video 02:04
Kalenin seyir terasından düşen tıp öğrencisi, toprağa verildi | Video 04.04.2023 | 15:07
Bağcılar’da beyzbol sopalı kavga kamerada: 1 ölü | Video 01:54
Bağcılar'da beyzbol sopalı kavga kamerada: 1 ölü | Video 04.04.2023 | 14:40
Pendik’te tartıştığı taksiciyi ezmek için otomobilini üzerine sürdü! O anlar kamerada | Video 01:45
Pendik'te tartıştığı taksiciyi ezmek için otomobilini üzerine sürdü! O anlar kamerada | Video 04.04.2023 | 14:27
Namusumu temizledim’ diyerek kayınbiraderini öldüren 3 çocuk annesi adliyeye sevk edildi | Video 01:02
Namusumu temizledim' diyerek kayınbiraderini öldüren 3 çocuk annesi adliyeye sevk edildi | Video 04.04.2023 | 13:31
İstanbul ve Kahramanmaraş’ta FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon: 9 gözaltı | Video 00:37
İstanbul ve Kahramanmaraş'ta FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon: 9 gözaltı | Video 04.04.2023 | 13:31
İstanbul’da baraj doluluk oranı yağışlarla birlikte yüzde 40,14 oranına yükseldi | Video 04:45
İstanbul’da baraj doluluk oranı yağışlarla birlikte yüzde 40,14 oranına yükseldi | Video 04.04.2023 | 12:59
Şişli’de 73 yaşındaki yayaya çarparak ölümüne neden olan İETT şoförünün 6 yıl hapsi istendi! | Video 00:23
Şişli'de 73 yaşındaki yayaya çarparak ölümüne neden olan İETT şoförünün 6 yıl hapsi istendi! | Video 04.04.2023 | 12:46
Kuzuların anneleriyle buluşmaları dron ile görüntülendi | Video 05:38
Kuzuların anneleriyle buluşmaları dron ile görüntülendi | Video 04.04.2023 | 12:09
Sancaktepe’de hastane yöneticisi silahlı saldırıda öldürüldü! | Video 00:51
Sancaktepe'de hastane yöneticisi silahlı saldırıda öldürüldü! | Video 04.04.2023 | 12:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA