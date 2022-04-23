İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 34 şüpheli itirafçı oldu | Video

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Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 30 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 86 şüpheliden 34'ü itirafçı olurken, adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
34'Ü İTİRAFÇI OLDU
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İzmir merkezli 30 ilde başlatılan operasyonda 99 şüpheliden 86'sı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i sağlık durumu, 1'i delil durumu, 1'i de mükerrer soruşturma nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakılırken, 34 şüpheli faydalı itirafçılık nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldı.
16 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerin ardından 49 şüpheli adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden 16'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; 33 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi. 12'si yurt dışında olduğu belirlenen toplam 13 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.