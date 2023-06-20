İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı | Video
Yasal bahis mecralarında yer almayan ve İzmir'de oynanan Süper Amatör Lig müsabakalarına "Marsbahis" isimli site üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şebekeye yönelik İzmir merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin 20 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.
BAHİS PARALARINI KRİPTO VARLIKLARA ÇEVİRMİŞLER
Öte yandan olayla ilgili yapılan çalışmalarda, şüpheli şahısların; banka hesaplarını ve kripto para firması nezdindeki hesaplarını para karşılığında kiraladıkları, bu hesapların yasa dışı bahis sitesinde yasa dışı bahis oyuncuları ile paylaşıldığı ve hesaplara yasa dışı bahis paralarının yatırıldığı, yatırılan yasa dışı bahis paralarının takibini zorlaştırmak ve izini kaybettirmek amacıyla kripto varlıklara dönüştürerek çok sayıda yurt dışında bulunan cüzdan adreslerine transfer ettikleri belirlendi. Ayrıca söz konusu hesaplara 3 aylık süre içerisinde toplam 20 milyon Türk Lirası para girişi olduğu ve bu yöntem ile şüphelilerin haksız kazanç sağladıkları, şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri kazanç ile lüks bir yaşam sürdürdüklerinin tespit edildiği öğrenildi.
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