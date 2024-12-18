İzmir Narkotik'ten uyuşturucu temizliği: 24 tutuklama | Video
İzmir'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 10 ay boyunca takip yürüten polis ekipleri, adresleri yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheli ise, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:05
İzmir Narkotik'ten uyuşturucu temizliği: 24 tutuklama | Video 18.12.2024 | 11:33
00:29
01:00
Sahte üsteğmen yaşlı adamı 59 bin lira dolandırdı | Video 18.12.2024 | 10:49
02:00
Mersin polisinden 'Ajans' operasyonu: 16 tutuklama | Video 18.12.2024 | 10:33
01:01
06:24
02:31
06:09
Esenyurt'ta çatal kaşık üretimi yapan fabrika alev alev yandı | Video 18.12.2024 | 09:01
05:16
01:41
Ambulansı yumrukladı, sağlık personeline saldırdı! İşte o anlar | Video 17.12.2024 | 15:44
00:58
Samsun'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı | Video 17.12.2024 | 14:18
00:43
Tekirdağ'da 666 kaçak kuş ele geçirildi! | Video 17.12.2024 | 13:16
01:01
Aydın'da, toprağa gömülü 2,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 17.12.2024 | 12:24
00:39
01:49
01:34
SON DAKİKA: Boğaz’da tur teknesinde korkutan yangın! | Video 17.12.2024 | 10:51
01:39
00:15
Trafikteki tartışmada öldürülen Eren'in son görüntüleri ortaya çıktı | Video 16.12.2024 | 15:31
00:35
01:52
Esenyurt taksici ile kadın yolcu arasında ilginç diyalog | Video 16.12.2024 | 14:54