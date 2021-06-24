Video Yaşam İzmir Ödemiş ve Kiraz’da fırtına etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi | Video

İzmir Ödemiş ve Kiraz’da fırtına etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi | Video

İzmir Ödemiş ve Kiraz’da fırtına etkili oldu: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi | Video
24.06.2021 | 07:31

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İzmir’in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde meydana gelen sağanak ve fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, o anlar kameralara yansıdı.

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İzmir'in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına adeta hayatı felç etti. Etkili olan fırtına nedeniyle binaların çatıları uçtu, her iki ilçenin birçok noktasında ise ağaçlar devrildi. Ödemiş ilçesinde bulan bir binanın çatısındaki güneş enerjisi paneli de sokakta park halinde bulunan bir aracın üzerine düşerken ilçe merkezi, Kaymakçı ve Çaylı Mahallelerinde meydana gelen hasarlar ile ilgili yetkililerce çalışma başlatıldığı öğrenildi.

FIRTINAYA PAZARDA YAKALANDILAR
Öte yandan, etkili olan fırtınaya Ödemiş halkı ve esnafı pazar yerinde yakalandı. Fırtına nedeniyle pazar yerinde kurulmuş çadırlar devrilirken, ürünler ise etrafa saçıldı. Her iki ilçede çok sayıda aracın zarar gördüğü ve hasar tespit çalışması yapıldığı, devrilen ağaçların bulunduğu yerden kaldırma çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, vatandaşların fırtına nedeniyle yaşadığı zor anlar ise kameralara yansıdı.

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