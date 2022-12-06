İzmir Otogarı’nda uyuşturucu operasyonu: 2 kilo 60 gram kokain ele geçirildi | Video
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İzmir Otogarı’nda şehirler arası yolcu otobüsü ile kente uyuşturucu madde getiren kadın şahıs yakalanırken, operasyonda 2 kilo 60 gram kokain ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zehir taciri kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.