Video Yaşam İzmir Otogarı’nda uyuşturucu operasyonu: 2 kilo 60 gram kokain ele geçirildi | Video
İzmir Otogarı’nda uyuşturucu operasyonu: 2 kilo 60 gram kokain ele geçirildi | Video

İzmir Otogarı’nda uyuşturucu operasyonu: 2 kilo 60 gram kokain ele geçirildi | Video

06.12.2022 | 08:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şifreli konuşuyorlardı... Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete adliyeye sevk edildi | Video 01:40
Şifreli konuşuyorlardı... Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete adliyeye sevk edildi | Video 06.12.2022 | 09:32
SON DAKİKA: 8 ilde FETÖ operasyonu! 22 şüpheli yakalandı | Video 00:44
SON DAKİKA: 8 ilde FETÖ operasyonu! 22 şüpheli yakalandı | Video 06.12.2022 | 09:24
“Hayalet” kumarhanelere seri baskın! Hepsi mühürlendi 00:20
“Hayalet” kumarhanelere seri baskın! Hepsi mühürlendi 06.12.2022 | 09:23
Tacizciyi 43 kameradan yakaladılar | Video 00:37
Tacizciyi 43 kameradan yakaladılar | Video 06.12.2022 | 09:22
TEM Otoyolu’nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | V,deo 03:50
TEM Otoyolu’nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | V,deo 06.12.2022 | 08:57
İzmir Otogarı’nda uyuşturucu operasyonu: 2 kilo 60 gram kokain ele geçirildi | Video 00:33
İzmir Otogarı’nda uyuşturucu operasyonu: 2 kilo 60 gram kokain ele geçirildi | Video 06.12.2022 | 08:56
Avrupa’da enflasyon kabusu: Kriz Noel’i de vurdu | Video 01:11
Avrupa’da enflasyon kabusu: Kriz Noel’i de vurdu | Video 05.12.2022 | 17:46
Sevgilisinin kardeşini pompalıyla öldüren şüpheli yakalandı | Video 00:14
Sevgilisinin kardeşini pompalıyla öldüren şüpheli yakalandı | Video 05.12.2022 | 14:19
Alibeyköy’deki kaza İETT otobüsü kamerasında | Video 00:19
Alibeyköy'deki kaza İETT otobüsü kamerasında | Video 05.12.2022 | 15:57
Turgutlu köprülü kavşak tünelinde kaza: 1’i ağır 4 yaralı | Video 00:43
Turgutlu köprülü kavşak tünelinde kaza: 1’i ağır 4 yaralı | Video 05.12.2022 | 15:06
Eski nişanlısının öldürdüğü Melike’nin babası: Beni vursun diye kızımın önünde durdum | Video 06:25
Eski nişanlısının öldürdüğü Melike'nin babası: "Beni vursun diye kızımın önünde durdum" | Video 05.12.2022 | 14:33
Ordu’da üzerlerine çimento torbası düşen 2 işçi yaralandı | Video 00:55
Ordu’da üzerlerine çimento torbası düşen 2 işçi yaralandı | Video 05.12.2022 | 14:58
Kars’ta zincirleme kaza: 1 ağır 3 yaralı | Video 00:41
Kars’ta zincirleme kaza: 1 ağır 3 yaralı | Video 05.12.2022 | 14:57
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 44 gözaltı | Video 01:18
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 44 gözaltı | Video 05.12.2022 | 14:53
Silahlı soyguncu market çalışanına dehşeti yaşattı! | Video 00:45
Silahlı soyguncu market çalışanına dehşeti yaşattı! | Video 05.12.2022 | 14:18
Yolcu indiren otomobile başka otomobil çarptı: 4 yaralı | Video 01:43
Yolcu indiren otomobile başka otomobil çarptı: 4 yaralı | Video 05.12.2022 | 14:15
Arazide bulunan kemik, kayıp olarak aranan gence ait çıktı | Video 04:20
Arazide bulunan kemik, kayıp olarak aranan gence ait çıktı | Video 05.12.2022 | 14:15
Fatih’te uyuşturucu ve silah ticareti baskını: 2 gözaltı | Video 00:32
Fatih'te uyuşturucu ve silah ticareti baskını: 2 gözaltı | Video 05.12.2022 | 14:37
Alibeyköy’deki tramvayın çarptığı İETT otobüsünü sürücüsü: Yeşil ışıkta geçtim | Video 02:31
Alibeyköy'deki tramvayın çarptığı İETT otobüsünü sürücüsü: "Yeşil ışıkta geçtim" | Video 05.12.2022 | 14:15
Maganda kurbanı 6 yaşındaki Berke, 198 gün süren yaşam savaşına yenik düştü | Video 02:02
Maganda kurbanı 6 yaşındaki Berke, 198 gün süren yaşam savaşına yenik düştü | Video 05.12.2022 | 13:54

İzmir Otogarı’nda şehirler arası yolcu otobüsü ile kente uyuşturucu madde getiren kadın şahıs yakalanırken, operasyonda 2 kilo 60 gram kokain ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zehir taciri kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente şehirler arası yolcu otobüsü ile uyuşturucu madde sevkiyatı olacağı bilgisi üzerine harekete geçti. İzmir Otogarı'nda ekiplerce yapılan operasyonda, Ş.Ö., isimli kadın şahıs 2 kilo 60 gram kokain maddesi ile yakalandı. Gözaltına alınan zehir taciri kadın, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA