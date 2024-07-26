İzmir Polisi kanalizasyon farelerini kıskıvrak yakaladı | Video
İzmir'de bir telekomünikasyon firmasında taşeron işçi olarak çalışan, bir başka firmaya ait internet kablolarını çalan 3 kişi, 460 saatlik güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu tespit edilerek yakalandı.
Olayla ilgili harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, 460 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Kameraların izlenmesi sonucunda, olayın şüphelilerinin yine aynı bölgede faaliyet gösteren başka bir telekomünikasyon firmasında taşeron işçi olarak çalışan E.K.(56), V.B. (52) ve E.S. (44) isimli şahıslar olduğu, bu şahısların farklı tarihlerde bölgeye gelip kendilerine çalışma yapıyor süsü vererek hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. 3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler E.K, V.B. ve E.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
Bingöl’de kırsal alanda çıkan yangın söndürüldü | Video 26.07.2024 | 13:48
01:02
Düğün magandalarının ev ve araçlarından cephane çıktı | Video 26.07.2024 | 12:24
03:22
İzmir’de elektrik faciası olayında 11 şüpheli daha adliyede | Video 26.07.2024 | 12:22
01:32
Gaemi Tayfunu Çin'e ulaştı | Video 26.07.2024 | 12:30
04:34
01:57
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu | Video 26.07.2024 | 12:30
00:22
İzmir Polisi kanalizasyon farelerini kıskıvrak yakaladı | Video 26.07.2024 | 12:30
02:27
Kaynak suyu deposunda çıkan yangın korkuttu | Video 26.07.2024 | 11:07
02:35
01:23
01:39
Esenyurt'ta sopalı, 'Küfürlü konuştun' kavgası kamerada | Video 26.07.2024 | 10:34
00:53
Arkadaşını öldüren katili, oğluna verdiği cep telefonu yakalattı | Video 26.07.2024 | 10:34
02:50
00:53
00:37
Samsun'da yasa dışı bahisten 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 26.07.2024 | 10:22
01:31
02:27
2 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.07.2024 | 09:26
00:39
Sarıyer'de sokak ortasında silahlı saldırı kamerada | Video 26.07.2024 | 09:45
02:27
Bursa'da 2 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.07.2024 | 09:45
03:54
Sultanahmet’te esnafın 10 gündür elektrik kesintisi kabusu oldu | Video 26.07.2024 | 09:26