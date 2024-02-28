İzmir polisi yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdi | Video
İzmir’de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 47 kilo skunk ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 10 şüpheli tutuklandı.
Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
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