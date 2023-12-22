Video Yaşam İzmir polisinden 29 adrese eş zamanlı operasyon: 21 gözaltı | Video
İzmir polisinden 29 adrese eş zamanlı operasyon: 21 gözaltı | Video

İzmir polisinden 29 adrese eş zamanlı operasyon: 21 gözaltı | Video

22.12.2023 | 13:31

İzmir'de "Nitelikli Dolandırıclık" ve "Vergi Usul Kanununa Muhalef" suçlarından yürütülmekte olan iki ayrı soruşturma kapsamında 19 ikamet adresi ve 10 işyerine yapılan eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, "Nitelikli Dolandırıclık" ve "Vergi Usul Kanununa Muhalef" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Kaza sigorta tazminatını hileli yollarla edinen 12 şüpheli şahıs, paravan şirketler aracılığı ile naylon fatura düzenleyerek bu faturaları piyasaya para karşılığı süren 12 şahıs olmak üzere toplam 24 hedef şüpheli şahsa yönelik İzmir merkezli, Aydın ve Manisa illerinde bulunan toplam 19 ikamet adresi ve 10 işyerinde baskınlar yapıldı. Vergi denetim memurlarının da katılımıyla yapılan operasyonlarda 21 şüpheli yakalanırken, 3 firari şüphelinin yakalama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet tüfek, 7 adet fişek, 2 adet senet, 2 Milyon Türk Lirası değerinde fatura, 6 adet fiş koçanı (300 yaprak), 2 adet farklı firmalara ait pos cihazı ele geçirildi.

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