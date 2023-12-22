İzmir polisinden 29 adrese eş zamanlı operasyon: 21 gözaltı | Video
İzmir'de "Nitelikli Dolandırıclık" ve "Vergi Usul Kanununa Muhalef" suçlarından yürütülmekte olan iki ayrı soruşturma kapsamında 19 ikamet adresi ve 10 işyerine yapılan eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet tüfek, 7 adet fişek, 2 adet senet, 2 Milyon Türk Lirası değerinde fatura, 6 adet fiş koçanı (300 yaprak), 2 adet farklı firmalara ait pos cihazı ele geçirildi.
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