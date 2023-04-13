İzmir polisinden akaryakıt kaçakçılarına şok baskın: Litresi 18 liraya mazot pompası kurmuşlar | Video
İzmir'in Torbalı ve Bornova ilçelerinde karışımlı akaryakıt satışı ve dağıtımı yaptığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Kaçakçıların akaryakıt pompası kurduğu ve litresi 18 liradan kaçak akaryakıt sattıkları ortaya çıkarken, operasyon çerçevesinde 46,4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi; olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
LİTRESİNİ 18 LİRADAN SATTIKLARI AKARYAKITIN POMPASINI KURMUŞLAR
Öte yandan kaçak akaryakıt satışı yapılan bir depoda, şüpheliler tarafından akaryakıt pompası kurulduğu ve litresini 18 liradan sattıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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