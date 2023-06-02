Video Yaşam İzmir polisinden kalpazanlara geçit yok: 2 tutuklama | Video
İzmir polisinden kalpazanlara geçit yok: 2 tutuklama | Video

İzmir polisinden kalpazanlara geçit yok: 2 tutuklama | Video

02.06.2023 | 10:47

İzmir’de 3 kişiyi sahte bin dolar vererek mağdur eden 1’i yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İzmir'de sahte ABD dolarıyla dolandırılan 3 mağdurun şikayeti üzerine harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Şube ekipleri, şüphelileri güvenlik kameralarından yola çıkarak tespit etti. Alışveriş karşılığında 3 kişiyi sahte bin dolar vererek mağdur eden 1'i yabancı uyruklu 2 şüpheli Aliağa ilçesinde konakladıkları otelde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan tahkikatta şüphelilerin benzer şekilde 2 benzin istasyonu ve 1 otele de sahte para vererek piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Yapılan aramalarda 4 bin 700 sahte ABD doları, çeşitli miktarlarda metamfetamin ve Lyrica hap, uyuşturucu kullanma düzeneği ve 2 adet kapalı kutuda cep telefonu ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan T.A. ve S.A. isimli 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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