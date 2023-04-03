İzmir polisinden tarihi operasyon: 672 milyon 490 bin kaçak makaron ele geçirildi | Video
İzmir’de polis ekipleri düzenlediği operasyonda 672 milyon 490 bin kaçak makaron ele geçirdi. Operasyon tek seferde yakalanan en çok kaçak makaron olarak Türkiye rekoru kırdı.
Öte yandan, İzmir polisi tarafından yapılan operasyon tek seferde yakalanan en çok kaçak makaron olarak Türkiye rekoru kırdı.
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