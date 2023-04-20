İzmir polisinden tefeci operasyonu: 8 gözaltı | Video
İzmir'de ekonomik durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren vatandaşları yüksek faizlerle borçlandıran ve borçlandırdıktan sonra tehdit ederek baskı yoluyla imzalattıkları senetleri icraya verip mağdur eden 8 şüpheli, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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