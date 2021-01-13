Video Yaşam İzmir yağışa teslim oldu, motosikletli böyle sürüklendi | Video

İzmir yağışa teslim oldu, motosikletli böyle sürüklendi | Video

İzmir yağışa teslim oldu, motosikletli böyle sürüklendi | Video
13.01.2021 | 10:27

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İzmir'de etkili olan sağanak yağış Buca’da sel ve su baskınlarına neden oldu. Sel sularına kapılan araçların, çöp konteynırlarının sürüklenmesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Bir kuryenin motosikletiyle sularda sürüklenmesi saniye saniye kaydedildi.

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İzmir dün gece etkili olan sağanak yağışa teslim oldu. Yağıştan en çok etkilenen yerlerinden başında Buca ilçesi geldi.

Buca'da sel sularının sürüklediği araçlar, çöp konteynırları ve sokakların yağmur suları ile kaplı olması vatandaşlar tarafından evlerinden cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Sel sularına kapılan araçların sürüklenişine kimse engel olamadı. Sürüklenen araçlar suların içerisinde birbiriyle çarpıştı.

Bir kurye motosikletiyle sularda sürüklenirken görüntülendi. Görüntülerde vatandaşlar 'Böyle gel. Bırak motoru. Ayağın sıkıştı mı?' diyerek kuryeye seslenirken görülüyor.

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