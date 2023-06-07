İzmir'de 1 kişinin yaralandığı pusunun güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı | Video
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde iki şüphelinin pusu kurup, sokak ortasında bir otomobile tabancalarla ateş açması ile ilgili olay anını gösteren güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Saldırı anında otomobilde bulunan 2 kişi kaçarak canını kurtarırken, vurularak hastaneye kaldırılan H.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan 2 şüpheli aranıyor.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, karın bölgesinden vurulan H.S.'yi özel bir hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan H.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulunup, 2 saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
SALDIRI KAMERADA
Olay sonrası çevrede araştırmalarını sürdüren polis ekipleri, saldırı anını kaydeden bir güvenlik kamerasına ulaştı. Görüntülerde, M.Ç. ve C.G.'nin hasımlarının geçeceği güzergah üzerine beyaz bir otomobille gelerek, park ettikten sonra beklemeye başladığı görüldü. Kısa süre sonra H.S.'nin bulunduğu otomobilin geldiğini gören saldırganlar, otomobil yolu kapattı. Bu sırada araçtan inen M.Ç. ve C.G.'nin tabancalarla ateş ettiği, saldırı anında da otomobilde bulunan iki kişinin araçtan inerek kaçtığı saldırı anı görüntülerde yer aldı.
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