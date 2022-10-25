Video Yaşam İzmir'de 107 düzensiz göçmen ve 11 organizatör yakalandı | Video
İzmir'de 107 düzensiz göçmen ve 11 organizatör yakalandı | Video

İzmir'de 107 düzensiz göçmen ve 11 organizatör yakalandı | Video

25.10.2022 | 13:58

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İzmir'in Urla ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 107 düzensiz göçmen ve geçişleri organize ettiği belirlenen 11 şüpheli yakalandı.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde 25 Ekim tarihinde Urla ilçesi, Zeytineli Mahallesinde kapalı kasa araçlarla göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Urla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ekipleri, havadan JİHA destekli operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, Zeytineli Mahallesi Çakmak Koyu mevkiinde toplam 107 düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

11 ORGANİZATÖR ŞÜPHELİSİ GÖZALTINDA
Öte yandan operasyon çerçevesinde, yasa dışı geçişleri organize ettikleri belirlenen E.K., I.B., H.S., S.K., D.G., S.K., Y.D.Y., M.S., M.K., H.Ç. ve M.G. isimli 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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