İzmir'de 107 düzensiz göçmen ve 11 organizatör yakalandı | Video

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İzmir'in Urla ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 107 düzensiz göçmen ve geçişleri organize ettiği belirlenen 11 şüpheli yakalandı.
11 ORGANİZATÖR ŞÜPHELİSİ GÖZALTINDA
Öte yandan operasyon çerçevesinde, yasa dışı geçişleri organize ettikleri belirlenen E.K., I.B., H.S., S.K., D.G., S.K., Y.D.Y., M.S., M.K., H.Ç. ve M.G. isimli 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.