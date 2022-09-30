Video Yaşam İzmir'de 112 kişiye suçüstü kumar baskını | Video
İzmir'de 112 kişiye suçüstü kumar baskını | Video

İzmir'de 112 kişiye suçüstü kumar baskını | Video

30.09.2022 | 14:30

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İzmir Bornova'da düzenlenen kumar operasyonunda 112 şahıs kumar oynarken suçüstü yakalandı. Kumar oynayan şahısların yüzlerini gizleme çabası dikkat çekti.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İzmir'in Bornova ilçesi Yaka ve Naldöken mahallelerinde A.Ç. ve S.K. isimli şahıslara ait umuma açık işletmede kumar (tombala) oynatıldığına dair bilgi elde edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün düzenlenen operasyonda 112 şahıs kumar oynarken suçüstü yakalandı. Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara toplam 206 bin 728 TL idari para cezası uygulanırken, işletme mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu. Şüpheli A.Ç. ve S.K. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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