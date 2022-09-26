Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:49
Kreşteki darp savcılıkta bitti | Video 26.09.2022 | 12:58
04:53
Antalya'daki "çekiçli" cinayet kamerada 26.09.2022 | 12:38
04:08
Eyüpsultan'da zincirleme kazada ilginç görüntü kamerada | Video 26.09.2022 | 12:13
02:56
01:05
Starlink uyduları Elazığ semalarında görüntülendi | Video 26.09.2022 | 12:08
00:40
İzmir'de 123 tombalacı kıskıvrak yakalandı | Video 26.09.2022 | 11:44
17:44
16:41
07:24
Bakımevinde dehşet! 20 yaşında genci üzerine oturarak öldürdüler | Video 26.09.2022 | 11:18
00:57
09:44
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Eylül 2022 Pazartesi atv izle! | Video 26.09.2022 | 11:10
00:31
00:14
Annesinin kafasını kesip balkondan atan şahıs, adliyeye sevk edildi | Video 26.09.2022 | 10:42
00:33
00:37
Hatay'da 3 bin 640 litre sahte içki ele geçirildi | Video 26.09.2022 | 10:15
00:36
Mersin’de DEAŞ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı | Video 26.09.2022 | 10:05
02:30
Mersin’de DEAŞ’a şafak operasyonu: 10 gözaltı kararı | Video 26.09.2022 | 09:09
00:23
00:26
02:06
Fatih’te dehşet! Kavga ettiği genci kalbinden bıçakladı | Video 26.09.2022 | 09:42
İzmir'in Bornova ilçesinde iki ayrı işletmede kumar (tombala) oynayan 123 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Tombalacılara 223 bin 737 lira idari para cezası uygulanırken işletme sahipleri gözaltına alındı.
İŞLETME SAHİPLERİNE ADLİ İŞLEM
Öte yandan işletmeciler G.A. ve I.A. hakkında, Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenilirken, işletme içerisinde yapılan arama faaliyetinde, şüpheli K.A.'ya ait 1 adet ruhsatsız tabanca yakalandı.