Video Yaşam İzmir'de 146 adrese eş zamanlı baskın, 271 zanlı yakalandı | Video
İzmir'de 146 adrese eş zamanlı baskın, 271 zanlı yakalandı | Video

İzmir'de 146 adrese eş zamanlı baskın, 271 zanlı yakalandı | Video

12.02.2024 | 10:40

İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda 146 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 2 bin 610 polisle gerçekleştirilen operasyonda 25'i hırsızlık suçundan olmak üzere 271 aranan şahıs yakalandı.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, il genelinde haklarında başta hırsızlık suçlarından olmak üzere çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. 2 bin 610 personelle çalışma gerçekleştiren ekipler, 24 saat süreyle teknik ve fiziki takip uygularken, 10 Şubat sabahı 146 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından adreslere gerçekleştirilen baskınlar, dron ile havadan da görüntülenerek takip edildi.

271 SUÇLU YAKALANDI
Adreslere gerçekleştirilen baskınlarda, 25'i hırsızlık suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 271 zanlı yakalandı. Yakalanan zanlıların hırsızlığın yanı sıra, kasten adam öldürme, yağma ve uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan arandıkları ortaya çıktı.

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