İzmir'de 146 adrese eş zamanlı baskın, 271 zanlı yakalandı | Video
İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda 146 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 2 bin 610 polisle gerçekleştirilen operasyonda 25'i hırsızlık suçundan olmak üzere 271 aranan şahıs yakalandı.
271 SUÇLU YAKALANDI
Adreslere gerçekleştirilen baskınlarda, 25'i hırsızlık suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 271 zanlı yakalandı. Yakalanan zanlıların hırsızlığın yanı sıra, kasten adam öldürme, yağma ve uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan arandıkları ortaya çıktı.
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