Video Yaşam İzmir'de 147 adrese eş zamanlı şafak baskını: 293 gözaltı | Video
İzmir'de 147 adrese eş zamanlı şafak baskını: 293 gözaltı | Video

İzmir'de 147 adrese eş zamanlı şafak baskını: 293 gözaltı | Video

19.02.2024 | 11:06

İzmir'de çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan şüphelileri yakalamaya yönelik 147 adrese gerçekleştirilen şafak baskınında 293 kişi yakalandı. Operasyona tam bin 36 polisin katıldığı öğrenildi.

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İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde haklarında başta hırsızlık suçu olmak üzere çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Savcılıktan alınan talimat doğrultusunda 17 Şubat günü harekete geçen ekipler, il genelinde 24 saat süreyle yapılan sabit ve hareketli gerçekleştirilen uygulamaların yanı sıra 147 adrese eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Bin 36 personelle gerçekleştirilen operasyona, özel harekat polisi ve polis helikopteri de destek verdi.

Sabah saat 07.00'de düğmesine basılan operasyonda, 14'ü hırsızlık suçlarından olmak üzere, kasten öldürme, yağma, uyuşturucu madde ticareti gibi çeşitli suçlardan aranması olan 293 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

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