İzmir'de 150 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi | Video

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İZMİR'in Urla ilçesi açıklarında kaçak olarak deniz patlıcanı avlayanlara deniz polisi ekiplerince yapılan operasyonlarda yaklaşık 150 kilo deniz patlıcanı ele geçirilirken, 5 şüpheliye 37 bin 145 lira idari para cezası kesildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Müdürlüğü'ne bağlı Urla Grup amirliği ekipleri, geçtiğimiz Salı günü kaçak olarak deniz patlıcanı avlandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Karantina Adası yakınlarına yapılan operasyonda üzerinde dalış kıyafetleri, tüp ve yanında yaklaşık 60 kilo deniz patlıcanı olan A.İ. yakalandı. A.İ'nin ifadesi ile denizde başka kaçak avcılar olduğu belirlendi. Aynı gece yapılan çalışmalarda üzerinde tüp ve dalış kıyafeti bulunan H.Ö., M.E., ve H.K. yakalandı. M.E.'nin üzerinde yaklaşık 60 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi. Bugün saat 00.20 saatlerinde Urla İskele'ye yaklaşık 50 metre ışıklı dalış yapıldığını tespit eden ekipler, botla denizden bölgeye giderken, karadan da şüphelinin kaçma ihtimaline karşılık takip başlattı. Polis botunu görünce karaya kaçmaya çalışırken yakalanan M.A.'nın üzerinden de 25 kilo deniz patlıcanı çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 5 şüpheliye toplamda 37 bin 145 lira idari para cezası kesildi. Yakalanan malzemeler ise Urla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. Öte yandan Kültür Turizm Bakanlığı tarafından, 1'inci derece sit alanı olması ve bölgede dalışın yasak olması sebebiyle tüm şahıslar hakkında adli işlem başlatılacağı öğrenildi.