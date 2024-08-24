Video Yaşam İzmir'de "150 lira" kavgası: 2 kişi tabancayla vuruldu
İzmir'de

İzmir'de "150 lira" kavgası: 2 kişi tabancayla vuruldu

24.08.2024 | 07:58

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 14 yaşındaki iki çocuk arasında 150 lira borç için çıkan kavgaya ağabeyleri dahil oldu. Tartışma silahlı kavgaya dönüşünce meydana gelen olayda tabancayla vurulan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 21.00 sıralarında Umut Mahallesi 3820/1 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşında olduğu öğrenilen iki çocuk arasında 150 lira borç için kavga çıktı. Kavgaya çocukların ağabeyleri olan Ş.G. (20), F.K. (25) ve R.Y. (30) de dahil oldu ve olay silahlı kavgaya döndü. Meydana gelen olayda Ş.G., elindeki tabancayla F.K. ve R.Y.'ye ateş etti. F.K. karnına, R.Y. ise bacağına isabet eden mermilerle yaralanırken, Ş.G. suç aletiyle beraber kayıplara karıştı. Olayın bildirilmesi üzerine sokağa gelen sağlık ekipleri tarafından, yaralanan iki kişi ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yaralanan iki kişinin hastanedeki tedavileri sürerken, polis ekipleri 150 lira alacak için iki kişiyi tabancayla vuran Ş.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bekçilerden kaçan şüpheliyi taksici yakaladı, o anlar araç içi güvenlik kamerasına yansıdı | Video 03:52
Bekçilerden kaçan şüpheliyi taksici yakaladı, o anlar araç içi güvenlik kamerasına yansıdı | Video 24.08.2024 | 09:01
Afyonkarahisar’da 9 araçlı zincirleme kaza kamerada: 2 ölü, 12 yaralı | Video 00:42
Afyonkarahisar'da 9 araçlı zincirleme kaza kamerada: 2 ölü, 12 yaralı | Video 24.08.2024 | 09:02
Isparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı | Video 02:54
Isparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı | Video 24.08.2024 | 08:43
Kütahya’da ahşap ev yangını 00:47
Kütahya’da ahşap ev yangını 24.08.2024 | 07:58
Afyonkarahisar’daki zincirleme kaza kamerada: 2 ölü, 12 yaralı! 00:42
Afyonkarahisar'daki zincirleme kaza kamerada: 2 ölü, 12 yaralı! 24.08.2024 | 07:59
İzmir’de 150 lira kavgası: 2 kişi tabancayla vuruldu 00:45
İzmir'de "150 lira" kavgası: 2 kişi tabancayla vuruldu 24.08.2024 | 07:58
Isparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı 02:54
Isparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı 24.08.2024 | 07:58
Yozgat’ta facianın eşiğinden dönüldü! Otomobil akaryakıt istasyonuna böyle daldı... 00:42
Yozgat'ta facianın eşiğinden dönüldü! Otomobil akaryakıt istasyonuna böyle daldı... 24.08.2024 | 07:59
Denizli’de alınmadıkları eğlence mekanının çalışanını ezerek böyle öldürdüler 04:47
Denizli'de alınmadıkları eğlence mekanının çalışanını ezerek böyle öldürdüler 23.08.2024 | 17:17
Diyarbakır’da park halindeki aracın aynasını tekmeleyerek kıran şahıs kamerada! 00:20
Diyarbakır'da park halindeki aracın aynasını tekmeleyerek kıran şahıs kamerada! 23.08.2024 | 17:00
Rum Ortodoks Mezarlığına çirkin saldırı... Tarihi mezarlık tahrip edildi 02:55
Rum Ortodoks Mezarlığına çirkin saldırı... Tarihi mezarlık tahrip edildi 23.08.2024 | 16:48
Aydın’da orman yangını havadan görüntülendi 00:07
Aydın’da orman yangını havadan görüntülendi 23.08.2024 | 16:37
Ankara’da başıboş köpekler sokakta oynayan 5 yaşındaki kıza saldırdı! Köpekler tarafından sürüklendi | Video 00:35
Ankara'da başıboş köpekler sokakta oynayan 5 yaşındaki kıza saldırdı! Köpekler tarafından sürüklendi | Video 23.08.2024 | 16:35
Sanal dolandırıcılar siber polisine takıldı 01:09
Sanal dolandırıcılar siber polisine takıldı 23.08.2024 | 16:31
Kırklareli’nde 10 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı | Video 00:52
Kırklareli'nde 10 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı | Video 23.08.2024 | 15:48
Otobüste kalp krizi geçirdi! O onlar kamerada | Video 04:52
Otobüste kalp krizi geçirdi! O onlar kamerada | Video 23.08.2024 | 15:57
Şoför turistlerin su savaşına katılmak için yerinden kalkınca, hareket eden otobüs otomobile çarptı | Video 01:15
Şoför turistlerin su savaşına katılmak için yerinden kalkınca, hareket eden otobüs otomobile çarptı | Video 23.08.2024 | 15:47
Mersin’de orman yakan şüpheliler kamerada... Kaçamadılar; cezaevini boyladılar! 00:39
Mersin'de orman yakan şüpheliler kamerada... Kaçamadılar; cezaevini boyladılar! 23.08.2024 | 15:29
Manavgat’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı | Video 01:37
Manavgat’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı | Video 23.08.2024 | 15:00
İstanbul Emniyeti’nden 8 ilçede terör örgütü DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı 01:12
İstanbul Emniyeti'nden 8 ilçede terör örgütü DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı 23.08.2024 | 14:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA