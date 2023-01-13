İzmir'de 150 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi | Video
İzmir’in Bornova ilçesinde polis ekiplerince bir depoya düzenlenen baskında 150,2 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
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