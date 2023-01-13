İzmir'de 150 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi | Video

İZMİR'in Bornova ilçesinde polis ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda 150 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova'da bulunan bir depoda araçlarda yakıt olarak kullanımı halinde aracın motor aksamına ve tüketimi sonucu ortaya çıkan gazlarla çevreye ciddi zararları bulunan karışımlı akaryakıt satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından depoya düzenlenen operasyonda 150 bin 200 litre karışımlı akaryakıt ürünü ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.