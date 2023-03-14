Video Yaşam İzmir'de 177 bin 346 adet sahte ilaç ele geçirildi | Video
İzmir'de 177 bin 346 adet sahte ilaç ele geçirildi | Video

İzmir'de 177 bin 346 adet sahte ilaç ele geçirildi | Video

14.03.2023 | 09:42

İzmir'de hammaddesi yurt dışından gümrük kaçağı olarak getirilen ve aktar, baharatçı gibi yerlerde satışa sunulmaya hazırlanan 177 bin 346 adet sahte ilaç ele geçirildi. Öte yandan operasyonda 3,6 ton sahte etil alkol ve taklit etiket ile aroma ele geçirilirken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı olarak ülkeye sokulan sildenafil hammaddesini merdiven altı yerlerde ve sağlıksız şartlarda hazırlayarak sahte ilaç imal eden şebekeyi belirledi. Şüphelilerin ayrıca sahte etil alkol ile sahte içki yaptığını da belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

ŞOK OPERASYON
Konak ve Karabağlar ilçelerinde belirlenen 2 depo, 2 araç, 1 ikamet ve iş yerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 177 bin 346 adet sahte ilaç, 3,6 ton sahte etil alkol, 56 bin 740 adet sahte etiket ve içki yapımında kullanılan 100 adet anason aroması ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

SAHTE İLAÇ VE ALKOLLERİ AKTAR VE BAHARATÇILARA TEMİN EDECEKLERDİ
Öte yandan şüphelilerin imal ettiği sahte cinsel gücü artırıcı ve zayıflama hapları ile sahte içkilerin baharatçı, aktar gibi yerlerde satışa sunulmaya hazırlandığı, imal edilen ürünlerin vatandaşların sağlığı açısından büyük tehlike içerdiği kaydedildi.

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