İzmir'de 195 uyuşturucu operasyonunda 315 tutuklama | Video 22.05.2023 | 12:40 İzmir'de polis ekipleri tarafından son iki haftada kent genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 315 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 - 20 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde 195 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar çerçevesinde adreslerde yapılan aramalarda, 16 kilo 95 gram esrar-skank, 2 kilo 53 gram metamfetamin, 332 kök kenevir bitkisi, 338 adet ecstasy, 11 bin 360 adet sentetik ecza, çeşitli uyuşturucu türlerinden satışa hazır hale getirilmiş vaziyette bir miktar uyuşturucu madde, 16 adet hassas terazi, 10 adet tabanca, 4 adet tüfek, 149 adet tabanca/tüfek fişeği ve suçtan elden edilen 393 bin 805 Türk Lirası ele geçirildi.Olaylarla ilgili 384 şahsa adli işlem uygulanırken, adliyeye sevk edilen 315 şüpheli tutuklandı.