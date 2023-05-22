İzmir'de 195 uyuşturucu operasyonunda 315 tutuklama | Video
İzmir'de polis ekipleri tarafından son iki haftada kent genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 315 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.
Olaylarla ilgili 384 şahsa adli işlem uygulanırken, adliyeye sevk edilen 315 şüpheli tutuklandı.
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