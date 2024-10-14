Video Yaşam İzmir'de 2 milyon liralık yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı | Video
İzmir'de 2 milyon liralık yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı | Video

İzmir'de 2 milyon liralık yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı | Video

14.10.2024 | 16:15

Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak sahte site uygulaması üzerinden yüksek kazanç vaadiyle 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan çeteye operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

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Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak 'Deniz Trade Plus' adlı sahte site uygulaması üzerinden yüksek kazanç vaadiyle 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan çete belirlendi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.
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