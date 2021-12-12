İzmir’de 23 hükümlü helikopter destekli operasyonla yakalandı | Video

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İzmir’de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 hükümlü, helikopter destekli eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak cezaevine gönderildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak adreslere düzenlenen baskında helikopter desteği de alındı. Operasyonlarda; kastan öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu madde ticareti, basit cinsel saldırı, resmi belgede sahtecilik ve güveni kötüye kullanma suçlarını işleyen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişi yakalandı. Yakalanan hükümlüler, cezaevine gönderildi.