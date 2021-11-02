Video Yaşam İzmir'de 24 milyon makaron ele geçirildi!
İzmir'de 24 milyon makaron ele geçirildi!

İzmir'de 24 milyon makaron ele geçirildi!

02.11.2021 | 14:32

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İZMİR'in Buca ve Bornova ilçelerinde polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 24 milyon bandrolsüz makaron, 462 bin paket doldurulmuş sigara, bin 560 paket bandrolsüz sigara kağıdı, etil alkol olduğu değerlendirilen 1 ton sıvı ele geçirildi.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ve Bornova ilçelerinde bazı adreslerde kaçak ürünler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda 24 milyon bandrolsüz makaron, 462 bin paket doldurulmuş sigara, bin 560 paket bandrolsüz sigara kağıdı, etil alkol olduğu değerlendirilen 1 ton sıvı ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, önceden aranması bulunan 1 şüpheli de yakalandı.

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