İzmir'de 4 bin 645 litrelik etil alkol ve sahte etiket operasyonu

İZMİR'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yapılan operasyonlarda, 4 bin 645 litre etil alkol, 3 bin 495 sahte etil alkol etiketi ve 300 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde alkollü içki üreten kişilere yönelik bir dizi operasyon düzenledi. Bayraklı ve Bornova ilçelerindeki işyeri, depo ve araçlarda operasyonlar düzenleyen ekipler, piyasa değer yaklaşık 2 milyon 200 bin TL olan, 5'er litrelik bidonlar halinde 4 bin 645 litre etil alkol, 3 bin 495 sahte etil alkol etiketi, 220 adet aroma kiti ve 5 litre sahte viski ile 7 milyon 850 bin çeşitli markada bandrolsüz makaron ile 300 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri tarafından, konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kent genelinde insan sağlığına ciddi zararları olan izinsiz ve uygunsuz koşullarda etil alkol imalat üretimi, ticareti ve satışı ile sağlıksız koşullarda tütün mamulü üretimi, piyasaya sürülmesi konularında mücadelemiz vatandaşlarımızın da desteği ile devam etmektedir" denildi.