İzmir'de 4 güvenlik görevlisinin yaralandığı hastanedeki kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video
İzmir'in Çiğli ilçesinde bir güvenlik görevlisinin elinde kırık olduğu, 3 güvenlik görevlisinin de hafif şekilde yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili saldırgan kişi tutuklandı.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan yaşanan olay hastanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde E.B.G.'nin polisle tartıştığı bu esnada güvenlik görevlilerinin araya girdiği ve arbedenin yaşandığı anlar kayıt altına alındı.
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