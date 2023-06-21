Video Yaşam İzmir'de 4 kişiyi öldürüp derin dondurucuya koyan katil tutuklandı | Video
İzmir'de 4 kişiyi öldürüp derin dondurucuya koyan katil tutuklandı | Video

İzmir'de 4 kişiyi öldürüp derin dondurucuya koyan katil tutuklandı | Video

21.06.2023 | 10:16

Türkiye'nin kanını donduran olay İzmir Bayraklı'da yaşanmıştı. Türkmenistan uyruklu 3'ü kadın 4 kişiyi öldürüp derin dondurucuda saklayan katil gözaltına alınmıştı. Sorgusunda her şeyi itiraf cani tutuklandı. 3 kişi ise serbest bırakıldı.

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