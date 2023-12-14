Video Yaşam İzmir’de 4 YPG üyesi tutuklandı | Video
İzmir’de 4 YPG üyesi tutuklandı | Video

İzmir’de 4 YPG üyesi tutuklandı | Video

14.12.2023 | 08:52

İzmir'de, terör örgütü YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 4 yabancı uyruklu şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütü YPG Özel Kuvvetler biriminde faaliyet gösterdiklerine dair fotoğraf, bilgi/belge bulunan 4 yabancı şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilere yönelik Ödemiş ilçesinde belirlenen adreslere 10 Aralık'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şüphelilerin dijitallerine el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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