İzmir’de 41 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı | Video
İzmir’in Bergama ilçesinde bir kamyonet içerisinde 41 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 4 organizatör şüphelisinden 2’si tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilirken, adliyeye sevk edilen organizatör şüphelilerinden 2 Türk tutuklanırken, 2 yabancı uyruklu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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