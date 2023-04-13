İzmir'de 46 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video
İZMİR'in 2 ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonlarda, 46 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Şubesi ekipleri, araçlarda yakıt olarak kullanımı halinde aracın motor aksamına ve tüketimi sonucu ortaya çıkan gazlarla çevreye ciddi zararları bulunan karışımlı akaryakıtın satışı ve dağıtıcılarına yönelik, Torbalı ve Bornova ilçelerinde dün operasyon düzenledi. Şüphelilere ait işyeri ve depolarda yapılan aramalarda 46 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında adli işlekm başlatılan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:29
Yolda yürürken dehşeti yaşadı! O anlar kamerada | Video 13.04.2023 | 11:40
07:14
01:54
Zehir tacirlerine peş peşe darbe! 773 kilo zehir ele geçirdiler… | Video 13.04.2023 | 11:30
03:25
Silivrikapı'da bulunan surlarının yıkılan bölümü böyle görüntülendi | Video 13.04.2023 | 11:03
01:20
Erzurum'da vahşet! Annesini bıçaklayarak öldürdü, babasını yaraladı | Video 13.04.2023 | 11:04
01:35
Manavgat’ta 3 katlı binanın çatısında korkutan yangın | Video 13.04.2023 | 11:03
01:08
İzmir'de 46 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 13.04.2023 | 10:11
02:19
Yanındaki şahsı tekmeledi, aracın önüne atladı! O anlar kamerada | Video 13.04.2023 | 10:18
00:15
Metro istasyonunda yumruk yumruğa kavga | Video 13.04.2023 | 10:17
01:12
Muş'ta kara hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı | Video 13.04.2023 | 10:09
00:52
Bursa’da alacak verecek kavgasında bıçaklar konuştu: 2 yaralı | Video 13.04.2023 | 10:09
01:05
00:46
02:18
03:18
Esenyurt'ta silahlı saldırıya uğrayan motosikletli ağır yaralandı | Video 13.04.2023 | 09:07
02:40
00:27
00:56
04:30
22:01
Başkan Erdoğan: Koltuk kavgasına tutuşanları tarih unutmayacak | Video 12.04.2023 | 21:14