İzmir'de 46 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 13.04.2023 | 10:11 İZMİR'in 2 ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonlarda, 46 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Şubesi ekipleri, araçlarda yakıt olarak kullanımı halinde aracın motor aksamına ve tüketimi sonucu ortaya çıkan gazlarla çevreye ciddi zararları bulunan karışımlı akaryakıtın satışı ve dağıtıcılarına yönelik, Torbalı ve Bornova ilçelerinde dün operasyon düzenledi. Şüphelilere ait işyeri ve depolarda yapılan aramalarda 46 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında adli işlekm başlatılan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.