Video Yaşam İzmir'de 46 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video
İzmir'de 46 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video

İzmir'de 46 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video

13.04.2023 | 10:11

İZMİR'in 2 ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonlarda, 46 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Şubesi ekipleri, araçlarda yakıt olarak kullanımı halinde aracın motor aksamına ve tüketimi sonucu ortaya çıkan gazlarla çevreye ciddi zararları bulunan karışımlı akaryakıtın satışı ve dağıtıcılarına yönelik, Torbalı ve Bornova ilçelerinde dün operasyon düzenledi. Şüphelilere ait işyeri ve depolarda yapılan aramalarda 46 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında adli işlekm başlatılan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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