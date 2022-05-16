İzmir'de 47 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı | Video

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İzmir'in Bornova ilçesinde bir işletmeye yapılan operasyonda, 47 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Toplam 85 bin 493 lira idari para cezası uygulanan operasyonda işletme sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.
İŞLETME SAHİBİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM
Öte yandan operasyonda, işletme mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan materyallere el konulurken, işletme sahibi A.C. hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.