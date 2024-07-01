Video Yaşam İzmir'de 5 kişinin hayatını kaybettiği patlamada panik anları kamerada | Video
İzmir'de 5 kişinin hayatını kaybettiği patlamada panik anları kamerada | Video

İzmir'de 5 kişinin hayatını kaybettiği patlamada panik anları kamerada | Video

01.07.2024 | 08:41

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir binanın zemin katında patlama meydana geldi. Sanayi tipi tüpünün neden olduğu patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi, 63 kişi de yaralandı. Patlama bölgede bulunan 7'si ağır 9 binada hasara neden oldu. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, sanayi tüpünü değiştiren kişi ve işletme sahibi gözaltına alındı.

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