İzmir'de 5 kişinin hayatını kaybettiği patlamada panik anları kamerada | Video

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir binanın zemin katında patlama meydana geldi. Sanayi tipi tüpünün neden olduğu patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi, 63 kişi de yaralandı. Patlama bölgede bulunan 7'si ağır 9 binada hasara neden oldu. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, sanayi tüpünü değiştiren kişi ve işletme sahibi gözaltına alındı.