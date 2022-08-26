İzmir’de 6 aylık hamile kadın oğlu tarafından 15 yerinden bıçaklandı | Video

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, 6 aylık hamile kadın tartıştığı oğlu tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden toplamda 15 kez bıçaklandı. Genç kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 21.45 sıralarında Fuat Edip Baksı Mahallesinde bulunan tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, Esra Y. (35) ile ilk eşinden olan oğlu Yusuf A. (18) arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Yusuf A., annesi Esra Y.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden olmak üzere toplamda 15 kez bıçakladı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde kalırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı kadın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak burada ameliyata alındı.

Öte yandan, şüpheli Yusuf A., suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.